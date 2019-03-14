Brexit, Nexit, Chexit: кто еще следом за Великобританией собирался выходить из ЕС

Сначала евроскептики подняли головы даже в Германии, но теперь страны-участники хотят сохранить Евросоюз

Фото: AFP.

Brexit, Nexit, Chexit: кто еще следом за Великобританией собирался выходить из ЕС //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/a7a/82d/5c8a7a82d8a93.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/a7a/82d/5c8a7a82d8a93.jpg 2019-03-14T18:42:00+02:00 Евросоюз Сначала евроскептики подняли головы даже в Германии, но теперь страны-участники хотят сохранить Евросоюз

Сейчас все внимание Европы приковано к теме Brexit’а, который чем дальше, тем сильнее напоминает увлекательный политический детектив. Еще когда в Британии прошел исторический референдум по выходу из ЕС, многие политические аналитики задали себе вопрос: а кто следующим захочет хлопнуть дверью и выйти из Евросоюза?

Журналист Рик Ноак из The Washington Post в 2016 году в своей статье "Эти страны могут быть следующими, когда Британия покинет ЕС", назвал шесть стран, несущих опасность единству Евросоюза. Это Швеция, Дания, Греция, Нидерланды, Венгрия и Франция. Забегая вперед, отметим, что далеко не все прогнозы The Washington Post осуществились.

Читайте в специальном материале сайта "Сегодня" о том, как на фоне подготовки Британии к Breхit менялась позиция стран-членов Евросоюза о выходе из ЕС.

Венгрия: беженцев не пустим, но в ЕС останемся

В своих опасениях по поводу Венгрии The Washington Post называли "фактором риска" премьер-министра страны Виктора Орбана, который зарекомендовал себя непримиримой политикой по вопросам миграции. Так, Орбан публично называл беженцев из Ближнего Востока "захватчиками". Между тем, в сентябре 2018-го глава МИД Венгрии сделал четкое заявление по поводу членства страны в ЕС: Будапешт заинтересован в сильном Европейском союзе и не намерен покидать объединение.

"Мы не выйдем из ЕС, потому что заинтересованы в сильном Европейском союзе", – заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью телеканалу RT, отвечая на вопрос о возможности принятия Будапештом решения покинуть интеграционное объединение.

Но при этом позиция правительства по вопросу беженцев остается неизменной. По словам Сийярто, у венгров есть право "не разрешать въезжать на территорию нашей страны людям, которые относятся ко всему этому неуважительно". Министр заверил, что Венгрия не позволит "ни одному нелегальному мигранту" проникнуть на свою территорию и всегда будет защищать свои границы.

Как датчане испугались Brexit

По версии The Washington Post, Швеция потенциальный претендент на следующий Brexit потому, что ее власти отказались в свое время ввести в качестве официальной валюты евро. Кроме того, шведам не нравятся некоторые аспекты европейской политики – в первую очередь, опять-таки, связанные с мигрантами.

Так, Швеция ужесточила миграционную политику как раз в 2016 году, продлив вместе с четырьмя другими странами-участниками Шенгенского соглашения (Австрией, Данией, Германией и Норвегией) временный пограничный режим до мая 2017 года. Пограничники в поисках беженцев тщательно досматривали буквально каждый корабль. Как результат антимиграционной политики государства подняли голову крайне правые силы, выступающие за выход из ЕС.

Поначалу в этом вопросе с гражданами Швеции были солидарны датчане, которые накануне ужесточения миграционных правил, в декабре 2015 года даже провели референдум – в результате 53% граждан высказались "против" дальнейшего сближения с Евросоюзом.

Мало того, в ноябре 2016 года МИД Дании возглавил противник сотрудничества с ЕС Андерс Самуэльсен – представитель основанной в 2007 году партии "Либеральный Альянс", которая активно выступает против дальнейшего сотрудничества с Евросоюзом.

"Я не изменил своего отношения к ЕС", – пообещал Самуэльсен после назначения министром.

Но уже в январе 2019-го, насмотревшись на мучительный процесс Brexit’а, граждане Дании изменили свое мнение коренным образом: согласно данным издания EUobserver, количество сторонников ЕС в этой скандинавской стране достигло исторического рекорда.

"Только за четыре месяца до выборов в Европарламент данные социологических опросов показывают исторический уровень поддержки гражданами Дании членства в ЕС – 66% выступают за то, чтобы оставаться в Евросоюзе, в то время как до референдума по Breхit этот показатель составлял 54%", – цитирует издание результаты социологического опроса.

Так, количество евроскептиков в стране уменьшилось с 29% до 22%.

Нидерланды: ультраправые не прошли

По Нидерландам прогноз The Washington Post также не осуществился. Если в марте 2017-го, накануне выборов в парламент, в результате опроса по поводу выхода из ЕС, который прошел по инициативе главного голландского евроскептика, лидера ультраправой "Партии свободы Нидерландов" Герта Вилдерса, за Nexit (по аналогии с Brexit’ом) проголосовали 56% граждан Королевства, то результаты парламентских выборов полностью поменяли расклад: вторично после досрочных выборов 2012 года победу одержала праволиберальная "Народная партия за свободу и демократию" во главе с действующим премьер-министром Марком Рютте, завоевав 33 места.

Политсила Герта Вилдерса, за спиной которого, как поговаривают, стоит Кремль, оказалась лишь второй (20 мест).

"Евроатлантические либералы, которые выступают за инокультурную миграцию, сохранение ЕС, НАТО и наращивание санкций и военного давления на Россию, праздновали победу", – подытожил сайт "Сегодня" в специальном материале "Политика в 2017 году: самые знаковые перемены в высшем руководстве стран мира".

Чехия ограничилась угрозами

На этом фоне парадоксальная ситуация складывается с Чехией: хотя тогдашний президент страны Вацлав Клаус еще десять лет назад заявлял о том, что Чехия может выйти из Европейского Союза, дальше разговоров о Chexit’е дело не пошло. По мнению экспертов, евроскептицизм Чехии – инструмент не внешней политики, а внутренней.

Дело в том, что последние годы Чехия бьет все рекорды по экономическому росту среди всех свежепринятых стран-участниц Евросоюза. А кроме того, в Чехии самый низкий процент безработицы даже на фоне "старых" членов ЕС – всего 4%. Именно на противопоставлении Чехии остальным странам Евросоюза построена риторика чешских политиков. Мол, у нас все хорошо, а вот у "них" – безработица и беженцы по ночам жгут на улицах машины простых европейцев. В итоге только 33% чехов видит пользу от пребывания в ЕС. Но выходить из Евросоюза совершенно не спешат.

Напоследок нельзя не отметить, что внутри самого ЕС не первый год кипят сепаратистские настроения: Шотландия собирается выходить из состава Великобритании, следом Южный Тироль просится назад в Австрию. За ним потребовали независимости два других итальянских региона – Ломбардия и Венето, одновременно Каталония проголосовала за независимость от Испании.

Тем интереснее дождаться даты Brexit’а, назначенной на 29 марта. Судя по новостям из Туманного Альбиона, в самой Британии уже и сами не рады, что затеяли всю эту долгоиграющую эпопею с выходом из ЕС.

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