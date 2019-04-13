В Венгрии оштрафовали десятки украинцев за подделки документов

Кроме них еще 12 людей получили условный приговор

Фото: Mukachevo.net

В районном суде пограничного венгерского города Ниредьгаза объявили приговор обвиняемым в подделке документов при получении венгерского гражданства. Всего по такому делу проходит 51 человек.

"12 людей приговорены к условным приговорам – от двух до десяти лет заключения", – сообщил пресс-секретарь суда Далма Решан, раскрывая детали судебного решения, принятого 11 апреля.

Также были наложены штрафы в размере 50 тысяч форинтов на 39 украинцев, которые пытались незаконно получить гражданство Венгрии.

Самый большой срок получили двое обвиняемых с двойным гражданством: Венгрии и Украины. Они признались, что прибегали к мошенничеству и фальсификации, помогая украинцам получать гражданство Венгрии за отдельную плату.

Обвиняемые искали граждан Украины, которые не владеют венгерским языком, а позже и тех, которые хорошо владеют. Далее изготавливались украинские паспорта, где одни фотографии заменяли на другие. Таким образом удавалось подавать фальшивые документы другими лицами и проходить тест на знание венгерского языка в районных отделениях. Эту мошенническую схему начали использовать еще в 2014 году.

Напомним, что недавно, 6 апреля, в Украину не пустили лидера Демократического союза венгров Румынии Хунора Келемена. По его словам, он ехал в Ужгород на празднование 30-летия местной венгерской организации Общество венгерской культуры Закарпатья.

После этого Министерство иностранных дел Румынии запросило у украинского посольства в Бухаресте объясненияотносительно этого инцидента. В МИД Румынии напомнили, что решение о въезде иностранцев в Украине находится в ведении украинских властей, однако дипломатические миссии и консульства, аккредитованные в Украине, не имеют роли в этой процедуре.

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