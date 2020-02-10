В возможной войне США и РФ европейцы сохранят нейтралитет – отчет Мюнхенской конференции

Согласно опросу в восьми странах ЕС, в среднем почти 70% высказались за нейтральный статус в возможном конфликте США и России

REUTERS/Kevin Lamarque

Многие европейцы считают, что усиление конфронтации с Россией не пойдет на пользу Европейскому Союзу. В то же время европейские политики думают о постепенном ослаблении антироссийских санкций. Мол, даже во времена холодной войны Советский Союз был надежным поставщиком энергоресурсов. Об этом идет речь в ежегодном отчете Мюнхенской конференции по безопасности под названием "Westlessness" ("Менее западный". – Авт.), которая пройдет 14-16 февраля в баварской столице.

Данные опроса European Council on Foreign Relations в восьми странах ЕС за 2019 год показывают, что в среднем почти 70% европейцев выступают за нейтральный статус Евросоюза в конфликте США и России.

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При этом, по данным Pew Research Center за 2019 год, в среднем 60% опрошенных в четырех странах ЕС считают, что США используют свои ВС для защиты союзников по НАТО.

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"Россия стала, возможно, прямым и резким вызовом для Запада. Несмотря на продолжающиеся дебаты о военных расходах, с момента аннексии Россией Крыма в 2014 году члены НАТО инвестировали значительные средства в коллективную оборону. Москва спровоцировала европейцев, постоянно вмешиваясь в европейские выборы, распространяя нелепое искажение истории, не говоря уже об отравлении в Солсбери и убийстве бывшего чеченского бойца в городском парке Берлина", - говорится в отчете.

Вместе с тем авторы шестого издания отчета 56-й Мюнхенской конференции по безопасности ссылаются и на другие преобладающие мнения в ЕС: "Дальнейший разрыв экономических связей (с Россией. – Авт.) еще больше оттолкнет Россию от Европы".

С 14 по 16 февраля в Мюнхене пройдет 56-я Мюнхенская конференция по безопасности. Организаторы анонсировали участие президента Украины Владимира Зеленского наряду с госсекретарем США Майком Помпео, президентом Франции Эммануэлем Макроном и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Напомним, ранее новости "Сегодня" сообщали о результатах визита госсекретаря США Майка Помпео в Украину и заявлениях, сделанных во время совместного брифинга Помпео и Владимира Зеленского.

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