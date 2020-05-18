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Ватикан просыпается от карантина: открыли собор Святого Петра (фото)

18 мая, 12:49

Станислав Кожемякин

Главный католический храм мира был закрыт дольше двух месяцев

В Ватикане, где ранее коронавирусом заразился кардинал, впервые более чем за два месяца открыли для посетителей главный католический храм мира – собор СвятогоПетра, который был закрыт с 10 марта, то есть 69 дней.

Как сообщает Repubblica, за все время карантина Папа Римский Франциск провел в нем лишь службы на Пасху, на которых присутствовали нескольких человек. Литургия же в этот день проходила при пустой площади.

Кроме того, в соборе ежедневно молилась небольшая группа ватиканских монахинь.

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По случаю 100-летней годовщины со дня рождения канонизированного в 2014 году Папы Римского Иоанна Павла II 18 мая Папа Франциск вознес молитву у его гробницы в базилике в присутствии около 30 прихожан – в основном, кардиналов и монсеньоров.

Это стало последней мессой, которую транслировали в сети. Все остальные будут проходить в присутствии людей.

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В дальнейшем прихожан и паломников будут допускать в собор Святого Петра только при использовании средств персональной защиты. Отвечать за это будут сотрудники жандармерии Ватикана и добровольцы Мальтийского ордена.

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Перед открытием базилики ее продезинфицировали.

Напомним, что сам Папа Римский Франциск называл всемирную пандемию COVID-19 ответом природы на спровоцированный деятельностью человека экологический кризис.

А о том, как в Ватикане проходили службы во время карантина, смотрите в видеосюжете:

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