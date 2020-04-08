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Папа Римский назвал "причину" эпидемии коронавируса

8 апреля, 16:40

Станислав Кожемякин

Понтифик считает экологический кризис главной причиной вспышки COVID-19

Всемирная пандемия коронавируса стала ответом природы на спровоцированный деятельностью человека экологический кризис, считает Папа Римский Франциск, у которого тоже ранее подозревали COVID-19.

Как сообщает CNN, понтифик, который все еще не до конца вылечился от бронхита, назвал причиной вспышки болезни безответственное отношения людей к природе.

"Я не знаю, было ли это местью природы, но это, безусловно, является ответом природы", – сказал он.

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При этом Франциск обвинил некоторых мировых политиков в популизме и сравнил их слова с речами Адольфа Гитлера в 1933 году.

"Меня беспокоит лицемерие некоторых политических деятелей, которые говорят о том, что могут столкнуться с кризисом, о проблеме голода в мире, но одновременно производят оружие", – подчеркнул Папа.

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Напомним, что в прошлом месяце в Ватикане официально подтвердили первый случай инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2. На сегодняшний день Святой престол сообщил уже о семи зараженных.

В этой связи служба по случаю католического Вербного воскресенья состоялась 5 марта на площади Святого Петра без людей.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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