Важно быстро воплотить в жизнь "дорожную карту" по Донбассу – Макрон

«Дорожная карта» согласована в Париже на саммите в «нормандском формате» 9 декабря 2019 года

Президент Франции Эмманюэль Макрон подчеркнул необходимость осуществления договоренностей, принятых насаммите "Нормандской четверки" (Украина, Франция, Германия, Россия – Ред) в Париже в конце минувшего года.

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Об этом заявили в Елисейском дворце по итогам переговоров Макрона с российским коллегой Владимиром Путиным в формате видеоконференции.

"По ситуации в Украине президент Франции подчеркнул важность быстро начать претворение в жизнь "дорожной карты", согласованной в Париже на саммите в "нормандской формате" 9 декабря 2019 года", — указали в администрации французского лидера.

Тем временем глава российского государства Владимир Путин продолжает настаивать на своем.

Так, в беседе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном он заявил, что альтернативы прямому диалогу Киева с Луганском и Донецком нет. Об этом сообщила пресс-служба Кремля по итогам переговоров двух лидеров.

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Напомним, что саммит в "нормандском формате" с участием лидеров Германии, России, Украины и Франции прошел 9 декабря 2019 года в Париже. Его участники приняли коммюнике, в котором подчеркивается, что Минские соглашения остаются базисом для работы в "нормандском формате", также они выступили за разведение сил на отдельных участках линии соприкосновения. Лидеры стран тогда договорились продолжить дискуссию на высшем уровне в "нормандском формате" уже через четыре месяца, а в течение этого времени сделать ряд шагов в направлении урегулирования конфликта на Донбассе.

Ранее сообщалось, что Украина сделает все возможное для проведения нового саммита в "нормандском формате".

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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