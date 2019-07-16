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Вблизи границ Латвии заметили пять российских самолетов

16 июля, 12:23

Стратегические бомбардировщики и истребители снова провоцировали военных НАТО

Авиация РФ. Фото: twitter.com/Latvijas_armija
Авиация РФ. Фото: twitter.com/Latvijas_armija.

Вблизи воздушного пространства Латвии военные обнаружили пять российских самолетов, из которых было два стратегических бомбардировщика. Об этом говорится в сообщении Национальных вооруженных сил Латвии в Twitter.

"15 июля патрульные самолеты над Балтийским морем вблизи территориальных вод Латвии идентифицировали российские самолеты: два (истребителя) Су-27, два (стратегических бомбардировщика-ракетоносца) Ту-160 и А-50 (самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления)", – говорится в сообщении.

отметим, россияне регулярно отправляют вблизи границ балтийских страны (Латвии, Эстонии, Литвы) то корабли, то подводные лодки, то авиацию. Бытует мнение, что после агрессии против Украины, следующей целью россиян могут стать именно эти страны. Так, в середине июня россияне устроили новую провокацию у границ НАТО, отправив корабль близ границ Латвии.

26 июня Британия перехватила у границ Эстонии четыре военных самолета России. Королевские ВВС сопроводили у границ Эстонии грузовые Ан-12, Ил-22 и два истребителя Су-27. Было осуществлено два вылета и оба прошли благополучно и профессионально, отметили британские военные.

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Тег Россия, Латвия, самолеты, истребитель, бомбардировщик

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