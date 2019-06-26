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Британия перехватила у границ НАТО четыре военных самолета России

26 июня, 17:43

Королевские ВВС сопроводили у границ Эстонии грузовые Ан-12, Ил-22 и два истребителя Су-27

Eurofighter Typhoon 09
Eurofighter Typhoon 09. Фото: Flickr

Вскоре после того, как британские ВВС перехватили у границ Североатлантического альянса два российских транспортных самолета, Королевские ВВС снова подняли авиацию для сопровождения российских самолетов.

Как сообщили в британском министерстве обороны, это случилось 25 июня дважды.

В ходе первого инцидента британские истребители Eurofighter Typhoon перехватили военно-транспортный транспорт Ан-12, который летел вдоль финско-эстонской границы. Сопроводив самолет в западном направлении, британский пилот вернулся на базу дислоцирования в Эстонии.

В ходе второго инцидента были зафиксированы три российских самолета – транспортный Ил-22 и два истребителя Су-27, которые летели с северо-запада России в направлении Калининграда. Британская авиация сопроводила их в южном направлении, где "передала" двум шведским истребителям SAAB Gripens.

"Оба вылета прошли благополучно и профессионально в течение всего перехвата", – констатируют в Минобороны Великобритании.

Напомним, в прошлом месяце венгерские ВВС также дважды за сутки перехватили военные самолеты России в небе над Балтикой.

Мы также писали, что ранее в июне российский истребитель Су-35 провел небезопасный перехват американского самолета-разведчика P-8A Poseidon над Средиземным морем.

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Тег Россия, Великобритания, самолет, авиация, перехват, ВВС России, Typhoon

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