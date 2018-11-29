Великобритания и США договорились об "открытом небе" после Brexit

Сегодня, 02:45

Авиакомпании из обеих стран смогут продолжать пользоваться аэропортами друг друга, в том числе при осуществлении трансатлантических рейсов

Лондон и Вашингтон договорились, фото Телеграф
Лондон и Вашингтон договорились, фото Телеграф

Правительство Великобритании достигло договоренности с США по режиму "открытого неба", который позволит в полном объеме сохранить авиасообщение между двумя странами после Brexit. Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду вечером министерством транспорта Соединенного Королевства.

"Сохранение полного доступа Великобритании на международные авиационные рынки имеет исключительно большое значение и позволит нам продолжать развивать наши глобальные торговые связи", - сказал глава ведомства Крис Грэйлинг, слова которого приводятся в документе.

Новая договоренность заменит для Великобритании ту, что в настоящий момент действует между Соединенными Штатами и ЕС. Авиакомпании из обеих стран смогут продолжать пользоваться аэропортами друг друга, в том числе при осуществлении трансатлантических рейсов. Как подчеркивают в британском Минтрансе, сохранение режима "открытого неба" с другими странами позволит королевству оставаться одним из крупнейших в мире авиационных хабов после выхода страны из Евросоюза.

К настоящему моменту Лондону удалось договориться по режиму "открытого неба" еще с 7 государствами вне ЕС, а также непризнанным Косово. Кроме того утвержденная в Брюсселе политическая декларация между Великобританией и Евросоюзом по Brexit предусматривает заключение между сторонами всеобъемлющего авиационного соглашение, которое гарантирует беспрепятственное авиасообщение между британскими островами и территориями страна, остающихся в ЕС.

Напомним, 22 ноября ЕС и Великобритания на уровне переговорщиков согласовали 26-страничную декларацию о будущих отношениях Великобритании и ЕС. Она вместе с 585-страничным проектом соглашения о выходе Великобритании из ЕС составила пакет документов, которые согласовали на саммите ЕС.

Накануне саммита премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обратилась к соотечественникам с просьбой поддержать сделку по Brexit.

Ранее Испания сняла вето с соглашения по Brexit, отметив, что получила достаточные гарантии по ситуации с Гибралтаром и достигла договоренности с Британией. По словам премьер-министра Педро Санчеса, Испания будет вести прямые переговоры с Лондоном относительно Гибралтара.
Великобритания, США, Brexit
Источник:

ТАСС

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