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Великобритания планирует рассмотреть законопроект о Brexit до 25 декабря

16 декабря, 03:05

По итогам выборов консерваторы получили мандат, обязывающий завершить работу над Brexit

Фото: REUTERS/Hannah McKay

Фото: REUTERS/Hannah McKay

Правительство Великобритании намерено представить на рассмотрение парламента законопроект о выходе страны из состава Евросоюза (Brexit) до 25 декабря. Об этом заявил член Палаты общин от Консервативной партии и главный секретарь казначейства (министерства финансов) Великобритании Риши Сунак, сообщает DW.

Как отмечается, Сунак подчеркнул, что по итогам выборов консерваторы получили мандат, обязывающий завершить работу над Brexit.

"Мы оставим Евросоюз через несколько недель, до конца января. Наше намерение заключается в том, чтобы вернуть законопроект о выходе в парламент до Рождества", - отметил депутат.

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По его словам, после этого правительство Бориса Джонсона сможет представить законодателям новый проект бюджета.

Как сообщалось, Великобритания выйдет из Евросоюза до 31 января 2020 года. На досрочных парламентских выборах в четверг 12 декабря, консерваторы во главе с премьером Борисом Джонсоном, которые обещали быстрый Brexit, одержали уверенную победу. В новом составе парламента у консерваторов будет свое большинство, что позволит, наконец, проголосовать соглашение о выходе страны из ЕС. Однако на сегодняшний день это уже не самая главная проблема. До конца 2020 года Соединенному Королевству нужно заключить новое торговое соглашение с ЕС. Иначе Великобритании придется торговать с Евросоюзом на общих условиях Всемирной торговой организации (ВТО).

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