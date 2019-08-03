Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,35
27,98

Великобритания поблагодарила США за новые санкции против России

Сегодня, 21:43

Посольство России цинично отреагировало на новые санкции США

/ Фото: AFP

Великобритания поблагодарила США за новые санкции против России https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%A0%D0%B0%D0%B0%D0%B1 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%A0%D0%B0%D0%B0%D0%B1 Евросоюз Посольство России цинично отреагировало на новые санкции США

Соединенное Королевство приветствует введение США новых санкций против России в связи с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери.

Об этом глава МИД Великобритании Доминик Рааб сообщил в своем Twitter.

"Мы приветствуем неизменную поддержку США с введением санкций за химическое и биологическое оружие в ответ на использование Россией смертельно опасного нервного агента в Солсбери", – написал он.

Реклама

Глава британского МИД также подчеркнул, что продолжение глобального ответа показывает, "что мы не будем стоять и смотреть, как это ужасное оружие используется без последствий".

В тренде
Зеленский уточнил дату и место встречи с Трампом
Дональд Трамп и Владимир Зеленский

Как сообщалось, Государственный департамент США заявил о введении второго пакета санкций против России в связи с отравлением Скрипалей в 2018 году.

Напомним, весной прошлого года бывший двойной шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия подверглись воздействию боевого нервно-паралитического вещества семейства "Новичок", нанесенного на дверную ручку их дома в Солсбери. Позже независимые следователи раскрыли это как двойной провал ГРУ, поскольку Скрипали пережили покушение, а имена отравителей были раскрыты. Ими оказалась сотрудники российских спецслужб Анатолий Чепига, Александр Мишкин и Денис Сергеев.

Из-за этого 27 августа Госдеп США принял решение о введении в действие против РФ первого пакета санкций, связанных с "делом Скрипалей". Санкции вводились в соответствии с законом США о контроле над химическим и биологическим оружием и о запрете его военного применения от 1991 года и указом тогдашнего президента США Билла Клинтона 12851 от 1994 года.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Великобритания США санкции санкции против России отравление Скрипаля Рааб

Источник: Сегодня

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Велосипедистка дня: фанатка шоссе с ником Purely Palmer
Велосипедистка дня: фанатка шоссе с ником Purely Palmer
В чем польза бега для мужчин?
В чем польза бега для мужчин?
На какой руке следует измерять артериальное давление?
На какой руке следует измерять артериальное давление?
Веские причины качать руки каждый день
Веские причины качать руки каждый день
Почему снятся кошмары?
Почему снятся кошмары?

Популярные статьи

Немец убил украинскую заробитчанку: жуткие подробности трагедии
Немец убил украинскую заробитчанку: жуткие подробности трагедииЕвросоюз
В австрийской компании сделали заявление по запуску
В австрийской компании сделали заявление по запуску "Северного потока – 2"Экономика
В Германии родился аномально огромный малыш
В Германии родился аномально огромный малышЕвросоюз
Жара превратит жизнь мира в ад: ученые о глобальном росте температур
Жара превратит жизнь мира в ад: ученые о глобальном росте температурУкраина
Во Франции министр назвал угрозы Трампа
Во Франции министр назвал угрозы Трампа "абсурдом"Евросоюз

Новости партнеров

40 Famous Celebrities All Grown Up
40 Famous Celebrities All Grown Up
Can Playing Too Many Video Games Hurt Your Body?
Can Playing Too Many Video Games Hurt Your Body?
8 Most Expensive Mistakes In History
8 Most Expensive Mistakes In History
The 10 Coolest Zombie Movies You Have To Watch
The 10 Coolest Zombie Movies You Have To Watch
Mysterious Death Of A Little Princess
Mysterious Death Of A Little Princess