Великобритания поблагодарила США за новые санкции против России

Соединенное Королевство приветствует введение США новых санкций против России в связи с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери.
Об этом глава МИД Великобритании Доминик Рааб сообщил в своем Twitter.
"Мы приветствуем неизменную поддержку США с введением санкций за химическое и биологическое оружие в ответ на использование Россией смертельно опасного нервного агента в Солсбери", – написал он.
Глава британского МИД также подчеркнул, что продолжение глобального ответа показывает, "что мы не будем стоять и смотреть, как это ужасное оружие используется без последствий".
Как сообщалось, Государственный департамент США заявил о введении второго пакета санкций против России в связи с отравлением Скрипалей в 2018 году.
Напомним, весной прошлого года бывший двойной шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия подверглись воздействию боевого нервно-паралитического вещества семейства "Новичок", нанесенного на дверную ручку их дома в Солсбери. Позже независимые следователи раскрыли это как двойной провал ГРУ, поскольку Скрипали пережили покушение, а имена отравителей были раскрыты. Ими оказалась сотрудники российских спецслужб Анатолий Чепига, Александр Мишкин и Денис Сергеев.
Из-за этого 27 августа Госдеп США принял решение о введении в действие против РФ первого пакета санкций, связанных с "делом Скрипалей". Санкции вводились в соответствии с законом США о контроле над химическим и биологическим оружием и о запрете его военного применения от 1991 года и указом тогдашнего президента США Билла Клинтона 12851 от 1994 года.
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