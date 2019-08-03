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Великобритания поблагодарила США за новые санкции против России https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%A0%D0%B0%D0%B0%D0%B1 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%A0%D0%B0%D0%B0%D0%B1 2019-08-03T21:43:00+03:00 Евросоюз Посольство России цинично отреагировало на новые санкции США

Соединенное Королевство приветствует введение США новых санкций против России в связи с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери.

Об этом глава МИД Великобритании Доминик Рааб сообщил в своем Twitter.

"Мы приветствуем неизменную поддержку США с введением санкций за химическое и биологическое оружие в ответ на использование Россией смертельно опасного нервного агента в Солсбери", – написал он.

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Глава британского МИД также подчеркнул, что продолжение глобального ответа показывает, "что мы не будем стоять и смотреть, как это ужасное оружие используется без последствий".

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Как сообщалось, Государственный департамент США заявил о введении второго пакета санкций против России в связи с отравлением Скрипалей в 2018 году. Напомним, весной прошлого года бывший двойной шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия подверглись воздействию боевого нервно-паралитического вещества семейства "Новичок", нанесенного на дверную ручку их дома в Солсбери. Позже независимые следователи раскрыли это как двойной провал ГРУ, поскольку Скрипали пережили покушение, а имена отравителей были раскрыты. Ими оказалась сотрудники российских спецслужб Анатолий Чепига, Александр Мишкин и Денис Сергеев. Из-за этого 27 августа Госдеп США принял решение о введении в действие против РФ первого пакета санкций, связанных с "делом Скрипалей". Санкции вводились в соответствии с законом США о контроле над химическим и биологическим оружием и о запрете его военного применения от 1991 года и указом тогдашнего президента США Билла Клинтона 12851 от 1994 года.

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