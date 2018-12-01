Видеохит: хоккеист вернул сопернику выбитый зуб

Канадский защитник "Нью-Йорк Айлендерс" Джонни Бойчак вернул зуб сопернику из "Бостон Брюинс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Видео опубликовано в Twitter-аккаунте журналиста Брэди Троттенеро.

Чешский форвард "Брюинс" Давид Крейчи потерял зуб, попав на силовой прием другого защитника "Айлендерс" Тамаса Хики. Бойчак обнаружил его на льду, подобрал и подкатился к скамейке соперников, чтобы вернуть зуб. "Брюинс" одержали победу со счетом 2:1 по буллитам.

34-летний Бойчак выступал за "Брюинс" с 2008 по 2014 год. Крейчи защищает цвета бостонского клуба с 2006-го.

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