Виноваты компьютеры: названа новая причина пожара в Нотр-Даме

Настоятель Собора Парижской Богоматери допускает, что возгорание началось из-за компьютерного сбоя

Фото: Reuters/Michel Euler.

Мощный пожар в Нотр-Даме мог быть спровоцирован сбоем в компьютерной системе, считает настоятель Собора Парижской Богоматери Патрик Шове.

Он не уточнил, о какой именно компьютерной системе идет речь, но выразил уверенность в том, что уже очень скоро точную причину возгорания удастся установить.

"Возможно, мы узнаем, что произошло через два-три месяца", – цитирует его агентство The Associated Press.

В то же время, по словам Шове, следователи пока не могут получить доступ к нефу собора из соображений безопасности.

Стоит отметить, что, по данным газеты Le Parisien, следователи действительно рассматривают компьютерный сбой как одну из вероятных причин случившейся трагедии.

Напомним, что прокуратура Парижа продолжает считать главной версию случайного характера возгорания, которое привело к пожару в соборе Нотр-Дам.





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Кроме того, сообщалось, что сумма пожертвований на восстановление Нотр-Дам де Пари достигла миллиарда евро. Средства поступают преимущественно от крупных компаний и бизнесменов, а также через четыре общественных фонда, выбранных Министерством культуры Франции.

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