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Власти Испании отказались вести переговоры с Каталонией

20 октября, 13:04

В Барселоне не прекращаются протесты

Фото: REUTERS/Rafael Marchante, Jon Nazca, Albert Gea

Фото: REUTERS/Rafael Marchante, Jon Nazca, Albert Gea

Правительство Испании отклонило предложение о переговорах, которое выдвинули сепаратисты Каталонии. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Исполняющий обязанности председателя испанского правительства Педро Санчес заявил, что сначала сперва глава кабмина Каталонии Ким Торра должен осудить возникнувшие во время протестов беспорядки.

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Ранее мы сообщали, что только в пятницу, 18 октября, в Каталонии во время различных акций протеста сторонников независимости регионапострадали по меньшей мере 182 человека. По предварительным данным, в ходе акций были задержаны не менее 52 человек.

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Фото: Getty Images

Напомним, с понедельника, 14 октября, в Каталонии проходят демонстрации, которые заканчиваются беспорядками. Митинги начались после того, как Верховный суд Испании приговорил каталонских политиков, которые причастны к организации референдума о независимости, к тюремному заключению на срок до 13 лет.

Отметим, что, помимо вынесения приговора девяти бывшим членам каталонского правительства, Верховный суд Испании издал европейский ордер на арест экс-председателя правительства Каталонии Карлеса Пучдемона, который скрывается в Бельгии.

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