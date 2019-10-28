Во Франции из фуры-холодильника спасли восьмерых мигрантов

Иллюстрация / Фото: AFP

В порту Кале на Севере Франции в прицепе-рефрижераторе обнаружили восьмерых мигрантов, в том числе четырех детей. Всех госпитализировали с симптомами легкого переохлаждения.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

"В одном из прицепов-холодильников грузовика во французском порту Кале обнаружены восемь мигрантов... По имеющейся информации, среди выявленных в прицепе грузовика мигрантов было четверо детей. Все восемь человек доставлены с симптомами легкого переохлаждения в одну из местных больниц", – говорится в сообщении.

Реклама

Как отмечается, полиция арестовала двух водителей грузовика, они родом из Румынии.

Мигранты утверждают, что прибыли из Афганистана. Фура, в которой их нашли, направлялась в Великобританию. Впрочем, замечает DW, ее точный маршрут пока не установлен.

Ранее на этой неделе полицейские обнаружили в индустриальном парке в Грейсе (Эссекс) грузовик с 39 телами. На данный момент установлено, что трейлер вечером 22 октября отправился на пароме из Зебрюгге (Бельгия) в порт Пурфлит (Великобритания), куда прибыл днем 23 октября. Головная часть грузовика с кабиной водителя прибыла из Северной Ирландии и забрала автоприцеп из Пурлифта.

По сообщению полиции, все погибшие были гражданами КНР. Однако позднее появилась информация о том, что по меньшей мере три человека в фургоне могли быть вьетнамцами. Так считают родственники граждан Вьетнама, отправившихся в Великобританию через Китай, поскольку их близкие перестали выходить на связь как раз в то время, когда произошла трагедия. Предположительно, вьетнамцы использовали поддельные китайские паспорта.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама