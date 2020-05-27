Во Франции количество жертв коронавируса перевалило за 28,5 тысячи человек

С начала пандемии умерли 28 530 человек

Количество смертей после заражения коронавирусом во Франции, где новая пневмония обрушила рейтинг президента Эммануэля Макрона, возросло до 28 530. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Франции.

С начала эпидемии умерли 28 530 человек, 18 195 из них — в больницах, 10 335 — в медико-социальных учреждениях. 25 мая сообщалось о 28 457 умерших.

Сейчас в больницах находятся 16 264 пациента с коронавирусом, из которых 1 555 — в реанимации. "65 879 человек выписалось и вернулись домой", — добавили в министерстве. Общее число выявленных случаев заражения новым коронавирусом во Франции составляет 145 555.

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В середине марта во европейской стране был введен режим самоизоляции, продлившийся почти два месяца. С 11 мая власти республики начали постепенное ослабление ограничений в рамках закона о чрезвычайном санитарном положении, действие которого продлится в стране до 10 июля.

Напомним, что с начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 5,5 млн человек, около 345 тысяч умерли.

Добавим, что ранее во Франции СМИ показало карту распространения COVID-19 с "российским" Крымом.

Видео: tripmydream.com

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