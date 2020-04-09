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Во Франции коронавирус унес жизни более 12 тысяч человек

9 апреля, 22:24

Елена Кузьмич

Число пациентов, умерших в госпиталях, возросло за 24 часа с 7632 до 8044

Более 12 тысяч человек умерли во Франции от заболевания, вызываемого коронавирусом с начала эпидемии в стране. Об этом заявил генеральный директор Управления здравоохранения страны Жером Саломон.

"За период с 1 марта в стране число умерших от коронавируса составило 12 210 человек; 42% умерших — лица старше 70 лет", — сказал медик.

Число пациентов, умерших в госпиталях, возросло за 24 часа с 7632 до 8044. В домах престарелых и других социально-медицинских учреждениях от COVID-19 умерли 4166 человек, однако эти данные являются неполными, так как медицинским властям до сих пор не удалось наладить их оперативную передачу.

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В реанимации в настоящее время находятся 7066 человек, что на 82 меньше, чем в среду вечером. Всего за сутки в реанимацию было помещено 369 человек.

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По последним данным, в мире коронавирусом заразились около 1,5 млн человек, зафиксировано почти 90 тыс. смертельных исходов.

7 апреля число жертв коронавируса во Франции превысило 10 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что во Франции от COVID-19 умер украинец.

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Франция жертвы коронавирус

Источник: ТАСС

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