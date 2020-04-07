Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,24
29,38
  1. Мировые новости
  2. Евросоюз

Число жертв коронавируса во Франции превысило 10 тыс. человек

7 апреля, 21:25

Елена Вус

В настоящий момент в больницах Франции находится около 30 тыс. человек, 7 тыс. из которых - в реанимации

Во Франции, где ранее от коронавируса скончался гражданин Украины, с начала распространения в стране COVID-19 скончалось уже более 10 тыс. заразившихся им человек, сообщил во вторник руководитель главного управления здравоохранения страны Жером Саломон.

По его словам, с 1 марта на территории страны зафиксировано 10 328 летальных случаев, из них около 7 тыс. умерли в больницах. Он отметил, что 82% жертв – это люди старше 70 лет.

Саломон также указал, что в настоящий момент в больницах Франции находится около 30 тыс. человек, 7 тыс. из которых – в реанимации. 61% из тех, кто помещен в отделения интенсивной терапии, – это люди, возраст которых – от 60 до 80 лет.

Реклама

Напомним, 6 апреля стало известно о том, что во Франции от осложнений, вызванных новым коронавирусом, умерли уже не менее 8078 человек. Всего инфекцию обнаружили у 70 478 человек, из которых 16 183 уже выздоровели.

В числе жертв оказался и бывший член правительства – от этой инфекции скончался 75-летний экс-министр по вопросам реализации плана восстановления Патрик Деведжян.

В тренде
104-летняя итальянка победила коронавирус: подробности и фото

Кроме того,во Франции объявили военную операцию против коронавируса.

Также во Франции из-за коронавируса освободили более 6 тысяч заключенных.

Кроме того, во Франции протестируют новый препарат против коронавируса COVID-19, который сделан на основе гемоглобина морских червей. Принять участие в исследовании уже согласились 10 пациентов.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Франция смерть заражение коронавирус COVID-19

Источник: Интерфакс-Украина

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Мир против коронавируса: карта по странам за 2 апреля и все подробности
Мир против коронавируса: карта по странам за 2 апреля и все подробностиДругие страны
Коронавирус в странах мира: карта пандемии и статистика за 7 апреля
Коронавирус в странах мира: карта пандемии и статистика за 7 апреляЕвросоюз
Коронавирус атакует человечество: карта по странам за 7 апреля и все подробности
Коронавирус атакует человечество: карта по странам за 7 апреля и все подробностиДругие страны
От коронавируса умерли больше 40 тыс. человек во всем мире
От коронавируса умерли больше 40 тыс. человек во всем миреДругие страны
Ради борьбы с коронавирусом США перекупили медтовары, Германия – возмущена
Ради борьбы с коронавирусом США перекупили медтовары, Германия – возмущенаЭкономика
Борьба Украины с COVID-19 и санкции против РФ: в Европарламенте сделали заявление
Борьба Украины с COVID-19 и санкции против РФ: в Европарламенте сделали заявлениеПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...