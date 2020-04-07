Число жертв коронавируса во Франции превысило 10 тыс. человек

В настоящий момент в больницах Франции находится около 30 тыс. человек, 7 тыс. из которых - в реанимации

Во Франции, где ранее от коронавируса скончался гражданин Украины, с начала распространения в стране COVID-19 скончалось уже более 10 тыс. заразившихся им человек, сообщил во вторник руководитель главного управления здравоохранения страны Жером Саломон.

По его словам, с 1 марта на территории страны зафиксировано 10 328 летальных случаев, из них около 7 тыс. умерли в больницах. Он отметил, что 82% жертв – это люди старше 70 лет.

Саломон также указал, что в настоящий момент в больницах Франции находится около 30 тыс. человек, 7 тыс. из которых – в реанимации. 61% из тех, кто помещен в отделения интенсивной терапии, – это люди, возраст которых – от 60 до 80 лет.

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Напомним, 6 апреля стало известно о том, что во Франции от осложнений, вызванных новым коронавирусом, умерли уже не менее 8078 человек. Всего инфекцию обнаружили у 70 478 человек, из которых 16 183 уже выздоровели.

В числе жертв оказался и бывший член правительства – от этой инфекции скончался 75-летний экс-министр по вопросам реализации плана восстановления Патрик Деведжян.

Кроме того,во Франции объявили военную операцию против коронавируса.

Также во Франции из-за коронавируса освободили более 6 тысяч заключенных.

Кроме того, во Франции протестируют новый препарат против коронавируса COVID-19, который сделан на основе гемоглобина морских червей. Принять участие в исследовании уже согласились 10 пациентов.

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