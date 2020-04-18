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Во Франции коронавирус унес жизни более 18 тысяч человек

18 апреля, 02:12

Елена Кузьмич

В госпиталях умерли 11 479 человек

Эпидемия коронавирусной инфекции привела во Франции к гибели 18 681 человека. Об этом заявил на генеральный директор Главного управления здравоохранения Франции Жером Саломон.

"В госпиталях умерли 11 479 человек, в домах престарелых и других социально-медицинских учреждениях — еще 7 203. В целом с начала эпидемии в стране умерли 18 681 человек", — сказал глава Главного управления здравоохранения.

Ранее сообщалось, что на единственном французском авианосце треть экипажа заразилась коронавирусом. Были протестированы 1767 членов команды.

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Добавим, что Франция и Великобритания разделяют высказанные американским президентом Дональдом Трампом сомнения насчет правдоподобности предоставленных Китаем данных о вспышке коронавирусной эпидемии и борьбе с ней. Пекин не предоставил полную информацию о борьбе с COVID-19, считают в Париже и Лондоне. Накануне более осторожный выпад в адрес КНР сделал и министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.

Напомним, ранее на этой неделе президент США Дональд Трамп обвинил Всемирную организацию здравоохранения в том, что из-за ее действий коронавирусом в мире заразилось в 20 раз больше человек, чем могли бы.

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Франция жертвы коронавирус

Источник: ТАСС

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