Во Франции коронавирус унес жизни более 28 тысяч людей

Сейчас в больницах находятся 18 468 человек

Во Франции, где снова закрыли школы из-за коронавируса, количество жертв с начала эпидемии составило 28 022.

"С 1 марта зарегистрировано 28 022 смерти, связанных с COVID-19. 17 714 смертей было зарегистрировано в больницах и 10 308 — в домах престарелых и других медико-социальных учреждениях", – говорится в сообщении Минздрава Франции.

Директор главного управления здравоохранения страны Жером Саломон заявил, что сейчас в больницах находятся 18 468 человек, из которых 1 894 — в реанимации.

Общее число случаев заражения коронавирусом достигло 143 427. "62 563 пациента выздоровели и выписались из больниц", — заметил Саломон. Он призвал жителей Франции обращаться к врачу при появлении первых симптомов заражения. По его словам, врач может выписать направление на тестирование, результаты которого пациенты узнают в течение 24 часов.

Ранее во Франции назвали самый ранний срок, когда появится вакцина от коронавируса. Ведь исследования вакцины обычно занимают несколько лет. Специалисты заявляют, что неразумно думать, что можно двигаться быстрее и угрожать безопасности людей.

Видео: tripmydream.com

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