Во Франции мужчина на машине протаранил мечеть: появились подробности

Автомобиль умышленно въехал в главный вход мечети и остановился посреди зала

Во Франции в муниципалитете Мон-ан-Баррель неподалеку от Лилля человек в автомобилей протаранил после молитвы двери мечети. Об этом сообщает France24.

Как отмечается, автомобиль умышленно въехал в главный вход мечети и остановился посреди зала для молитвы.

Поскольку инцидент произошел около полуночи, в мечети уже никого не было и никто не пострадал. Хотя по словам вице-президента мечети Мохаммеда Буладуара, если бы все произошло минут на десять раньше, жертв было бы не избежать.

Полиция установила личность водителя, который управлял автомобилем, хотя его и продолжают искать.

Сообщается, что он из страны Магриба и был ранее судим. Его мотивы неизвестны.

Напомним, в Канаде голый мужчина на грузовике компании Canada Post протаранил до восьми автомобилей. Очевидцы также отметили, что он не справился с управлением. После произошедшего водитель вышел из грузовика и отправился в ближайший магазин. Мужчину взяли под стражу вскоре после выхода из магазина. Правоохранители устанавливают, был ли он сотрудником Canada Post или украл автомобиль.

А в США семнадцатилетняя девушка во время сдачи экзамена по вождению протаранила здание, в котором располагалась экзаменационная комиссия.



