Во Франции мужчина на машине протаранил мечеть: появились подробности

Сегодня, 11:25

Автомобиль умышленно въехал в главный вход мечети и остановился посреди зала 

Фото: twitter.com/Ali_Loup
Фото: twitter.com/Ali_Loup

Во Франции в муниципалитете Мон-ан-Баррель неподалеку от Лилля человек в автомобилей протаранил после молитвы двери мечети. Об этом сообщает France24.

Как отмечается, автомобиль умышленно въехал в главный вход мечети и остановился посреди зала для молитвы.

Поскольку инцидент произошел около полуночи, в мечети уже никого не было и никто не пострадал. Хотя по словам вице-президента мечети Мохаммеда Буладуара, если бы все произошло минут на десять раньше, жертв было бы не избежать.

Полиция установила личность водителя, который управлял автомобилем, хотя его и продолжают искать.

Сообщается, что он из страны Магриба и был ранее судим. Его мотивы неизвестны.

Напомним, в Канаде голый мужчина на грузовике компании Canada Post протаранил до восьми автомобилей. Очевидцы также отметили, что он не справился с управлением. После произошедшего водитель вышел из грузовика и отправился в ближайший магазин. Мужчину взяли под стражу вскоре после выхода из магазина. Правоохранители устанавливают, был ли он сотрудником Canada Post или украл автомобиль.

А  в США семнадцатилетняя девушка во время сдачи экзамена по вождению протаранила здание, в котором располагалась экзаменационная комиссия.
Франция, мечеть, наезд, автомобиль

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Евросоюз

Полиция Франции. Фото: flickr/Police Nationale

Во Франции неизвестный пытался наехать на группу военных

29 Марта, 11:57

Водителю удалось скрыться, в результате инцидента никто не пострадал

Другие страны

Фото: islam-today.ru

Третью по величине мечеть в мире строят в Пакистане

28 Апреля, 21:19

Одновременно в пакистанской мечети смогут молиться до 800 тысяч верующих
Загрузка...

Евросоюз

Фото: pixabay.com

В Англии автомобиль влетел в толпу пешеходов

14 Апреля, 22:21

Информации о том, связан ли данный инцидент с терроризмом, не поступало

Евросоюз

Эмманюэль Макрон. Фото: AFP

Конфликт Италии и Франции продолжается, Рим ждет извинений Макрона

14 Июня, 11:14

Макрон ранее заявил, что считает циничными и безответственными действия итальянского правительства
Загрузка...