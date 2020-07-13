Во Франции назвали условие для проведения нового саммита в "нормандском формате"

Париж призывает использовать те форматы переговоров, которые действуют в настоящее время

В Министерстве иностранных дел Франции назвали условие для проведения следующего саммита лидеров стран "нормандского формата".

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"Нашей целью не является проведение саммита ради его проведения. По нашему мнению, важной задачей сегодня является реализация тех выводов, которые были приняты по результатам декабрьского саммита "нормандского формата" в Париже. Только при этом условии мы можем рассматривать организацию следующей новой встречи в этом формате", – сказалпосол Франции в Украине Этьен де Понсен, передает УНИАН.

По словам дипломата, Франция последовательно подчеркивает необходимость использования тех форматов переговоров, которые действуют в настоящее время, в частности "нормандского формата" и минского процесса, для нахождения путей мирного урегулирования кризиса, продолжающегося на востоке Украины.

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Как известно, в декабре прошлого года в "нормандском формате" были достигнуты договоренности по Донбассу, из которых частично выполнена только одна – обмен пленными. А вот главное требование – прекращение огня – Россия до сих пор отказывается выполнить.

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Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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