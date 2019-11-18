Во Франции обрушился мост: погибла девочка (видео)

Несколько человек были объявлены пропавшими без вести после коллапса моста на юге Франции

Фото: Olivier le Corre/REUTERS

Во Франции рухнул подвесной мост, в результате чего несколько человек пропали без вести, а один погиб.

По данным газеты La Depeche du Midi, инцидент случился утром 18 ноября в коммуне Мюрпуа-сюр-Тарн на юге страны, когда на 155-метровый мост выехал грузовик, вес которого, по последним данным, превышал допустимую норму.

После случившегося три автомобиля – две легковушки и грузовик – рухнули в реку Тарн, через которую несколько лет назад перекинули вантовый мост длиной 2460 метров. В результате спасательной операции четырех человек удалось спасти.

Кроме того, 15-летняя девушка, которая находилась в одном из автомобилей, погибла. Еще несколько человек, включая водителя грузовика, считаются пропавшими без вести.

К поисково-спасательной операции были привлечены 70 спасателей и водолазов, а также три вертолета.

Власти намерены расследовать вопрос аварийности моста. В последний раз его ремонтировали в 2003 году, однако в ходе проведенной в прошлом году инспекции никаких проблем с конструкцией обнаружено не было.

Напомним, ранее в этом году в аэропорту Ниццы пассажирский самолет Boeing 777 после приземления врезался в посадочный мост.

А в августе в турецком городе Терме рухнул пешеходный мост – в результате два человека и машина оказались под землей.

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