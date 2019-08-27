В Турции рухнул мост с людьми и машиной: видео коллапса

В Турции, где ранее в этом месяце произошло мощное землетрясение во время официального визита президента Украины Владимира Зеленского, рухнул пешеходный мост. Авария произошла 26 августа в городе Терме.

Два человека почти сошли с моста, когда асфальт неожиданно провалился. Под землю ушла и припаркованная рядом машина. Образовалась большая пропасть.

Реклама

По предварительным данным, инцидент произошел из-за разрушения опорной конструкции. Это могли вызвать обильные дожди, которые накрыли регион.

Напомним, что запад и юг Турции охватили масштабные лесные пожары. Деревья горели в провинциях Стамбул и Измир. Только в Измире огонь охватил 500 га, там работают десятки тысяч спасателей. К операции привлечены 20 вертолетов и 200 пожарных машин. Возле курортного города Бодрум уже эвакуировали людей, чьи дома расположены вплотную к лесу.

Кроме того, "Сегодня" писали о сильном дожде, который ранее в этом месяце затопил в турецком Стамбуле улицы, подвалы и подземные переходы, нарушил железнодорожные и паромные сообщения. Не обошлось без жертв.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама