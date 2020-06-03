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Во Франции озвучили, кто должен принимать решение об участии России в G7

3 июня, 02:09

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Первое решение, касающееся Российской Федерации, было принято в 2014 году G7

Решение об участии России в саммите Группы семи (G7 – Ред) должно приниматься совместно всеми участниками этого объединения. Об этом заявил представитель МИД Франции, после идеи президента США Дональда Трампа пригласить РФ на предстоящий саммит G7.

"Решение, касающееся Российской Федерации, было принято в 2014 году G7. Таким же образом любое новое решение должно быть принято по общему согласию странами G7 в свете реализации Минских соглашений", — заметил представитель французского министерства.

Ранее Трамп заявил, что РФ может быть приглашена на саммит G7. Во время телефонного разговора он проинформировал об этой идее президента РФ Владимира Путина. Также сам саммит американский лидер перенес с конца июня на сентябрь и планирует пригласить на него также Южную Корею, Австралию и Индию.

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Еще в августе 2019 года Трамп заявил журналистам в Белом доме, что считает целесообразным возвращение к формату G8 с участием России.

Ранее сообщалось, что канцлер Германии Ангела Меркель из-за коронавируса не хочет принимать участие в очном саммите лидеров Группы семи (G7 – Ред.).

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Россия США Франция Дональд Трамп саммит G7

Источник: ТАСС

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