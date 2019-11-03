Во Франции перевернулся автобус: пострадали более 30 человек

Фото: Courrier Picard

Во Франции, которая попала под удар непогоды, случилось дорожно-транспортное происшествие с автобусом, который выполнял рейс из Парижа в Лондон.

Как сообщает Courrier Picard, инцидент произошел около 11:50 вблизи муниципалитета Эстре-Деньекур в департаменте Сомма – автобус слетел с дороги из-за мокрого асфальта, ударился в ограждение и перевернулся.

Для оказания помощи пострадавшим были мобилизованы значительные силы. Выяснилось, что травмы получили пассажиры с французским, ирландским, испанским и российским гражданством.

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По данным спасателей, легкие ранения получили 29 человек, которых направили в больницы Перонна и Мондидье, а четырех раненых доставили в университетскую больницу Амьена в тяжелом состоянии.

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На момент аварии в автобусе находились 33 человека, включая водителя. Трассу, на которой произошла авария, временно перекрыли.

Напомним, ранее водная стихия атаковала юг Франции. Затоплены департаменты Эро и Восточные Пиренеи. Дома залило по окна. Людей приходится спасать от наводнения на вертолетах – дороги стали непроезжими. Метеорологи пока не дают утешительных прогнозов – ливни продлятся как минимум еще сутки. Их будут сопровождать град и ветер до 100 км/ч. В общем о погодной опасности предупреждают еще девять южных департаментов Франции.

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