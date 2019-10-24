Дожди атаковали юг Франции: затоплены Эро и Восточные Пиренеи

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Водная стихия атаковала юг Франции. Затоплены департаменты Эро и Восточные Пиренеи. Дома залило по окна. Людей приходится спасать от наводнения на вертолетах – дороги стали непроезжими. Метеорологи пока не дают утешительных прогнозов – ливни продлятся как минимум еще сутки. Их будут сопровождать град и ветер до 100 км в час. В общем о погодной опасности предупреждают еще девять южных департаментов Франции.

"В какой-то момент я сказал – мы должны бежать, потому что вода прибывает очень быстро. Когда мы выбрались – залило на уровне этой стены – это где-то в мой рост. Моя жена не ходит, и я благодарен пожарному, который вытащил ее на плечах. Я был потрясен, живу здесь 20 лет и никогда такого не видел", – рассказывает местный житель.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Италию заливают смертоносные ливни. Там наводнения и оползни унесли жизни не менее двух человек. Неподалеку от Генуи погиб таксист – его машину смыло с дороги. Такая же трагедия произошла с водителем в Турине.

А еще раньше новости "Сегодня" сообщали о том, что в Испании обильные ливни парализовали столицу. В Мадриде затопило водой метро, на улицах в водной блокаде оказались автомобили. Больше всего от потопа пострадал пригород Мадрида – Арганда-дель-Рей.

По меньшей мере шесть человек умерли в Испании из-за сильных дождей.

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