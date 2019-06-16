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Во Франции сгорели тысячи литров коньяка

16 июня, 15:17

Огонь охватил винный погреб, смежный дом и сарай в провинции Коньяк

Фото: Pixabay

Спустя несколько месяцев после пожара на складе вина во Франции, огонь уничтожил винокурню в провинции Коньяк.

Как сообщает BFMTV, 15 июня во французском департаменте Шаранта загорелся погреб с коньяком, в котором хранилось 250 тысяч литров высокосортного напитка.

Пожар начался с фотоэлектрических панелей и распространился на винный погреб, смежный дом и сарай.

Спасателям удалось взять возгорание под контроль и спасти расположенный по соседству ликеро-водочный завод и дюжину сельскохозяйственных машин.

В ходе тушения пожара сотрудникам экстренных служб пришлось перерезать линию электропередачи 20 тысяч вольт.

Пожарные следили за местом происшествия всю ночь, поскольку в погребе все еще оставалось немного алкоголя и могло возникнуть новое возгорание.

Обошлось без жертв.

Напомним, ранее во французской столице произошел другой крупный пожар – огонь охватил Собор Парижской Богоматери, уничтожив его купол и знаменитый шпиль.


Мы также писали о пожаре на территории резиденции французских королей – дворца Версаль, где в апреле загорелся гараж, в котором хранились десятки шин.

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Тег Франция, пожар, алкоголь, коньяк, погреб

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