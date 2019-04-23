Пожар возле Версаля: появились первые подробности
Парижские полицейские утверждают, что огонь охватил склад с автомобильными шинами рядом с дворцом
Пожар, который вспыхнул 23 апреля в районе бывшей резиденции французских королей – Версальского дворца, – локализировали.
Как сообщает местный телеканал BFM TV, пламя вспыхнуло около 17:00 по местному времени (18:00 по Киеву), а для борьбы с ним были выделены 80 пожарных и 26 единиц спасательной техники. Около 18:00 (тоже по местному времени) пожар был локализирован, прежде чем перекинулся на соседние дома.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Пожар возле Версаля: появились первые подробности". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Жуткий пожар произошел в России: в огне погибла целая семья
Пожар унес жизни хозяйки дома, ее дочери с мужем и их троих детей
Масштабные пожары в Забайкалье: количество пострадавших выросло
За время пожара 23 человека получили травмы
"Барбекю" за 13,5 млн евро: студентов в Италии жестко наказали за лесной пожар
Прокуратура надеется, что такая большая сумма подтолкнет людей бережливее относиться к природе