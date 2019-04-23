Пожар возле Версаля: появились первые подробности

Парижские полицейские утверждают, что огонь охватил склад с автомобильными шинами рядом с дворцом

Пожар, который вспыхнул 23 апреля в районе бывшей резиденции французских королей – Версальского дворца, – локализировали.

Как сообщает местный телеканал BFM TV, пламя вспыхнуло около 17:00 по местному времени (18:00 по Киеву), а для борьбы с ним были выделены 80 пожарных и 26 единиц спасательной техники. Около 18:00 (тоже по местному времени) пожар был локализирован, прежде чем перекинулся на соседние дома.

Suite 3 #Incendie#Versaillespic.twitter.com/pVRx4nrVXC — Joss Beaumont

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