Во Франции создали моторную лодку на солнечных батареях

Туристический катер не нуждается в топливе и работает на элетричестве

Во Франции разработали туристический катер, который не нужно заряжать от электросети или заправлять топливом – он оборудован солнечными панелями и батареями.

Судно было создано для перевозки туристов между островами, а в планах авторов проекта – изготовить еще несколько разных моделей, в частности, тех, что смогут перевозить людей на большие расстояния, чтобы внутри была каюта для отдыха.

Также будет увеличена их мощность, а значит, и скорость, с которой они смогут передвигаться по воде.

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"Эксплуатационные расходы равны нулю, поскольку мы используем солнечную энергию, на самом деле возобновляемую. Нам не нужно подключаться к розетке в гавани, хотя такая возможность есть. Проверять двигатель нужно только раз в год, и это стоит не более сотни евро. Больше ничего делать не нужно", – рассказал партнер проекта Гийом Жак-Легрезе.

Напомним, ранее в Украине подвели итоги автомобильного рынка: как выяснилось, украинцы продолжают скупать электрокары. Впрочем, 91% приобретенных украинцами электромобилей – бывшие в употреблении.

Также новости "Сегодня" сообщали, что с июля 2019 года в странах Евросоюза начали действовать новые правила относительно электрокаров. Теперь машины с электромотором должны звучать так же, как и обычные автомобили с двигателями внутреннего сгорания. Подробнее смотрите в нашем сюжете:

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