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Во Франции в доме престарелых произошло массовое отравление: четверо погибших

Сегодня, 19:02

Еще более 20 доставлены в больницу

Фото: Pixabay
Во Франции в доме престарелых произошло массовое отравление: четверо погибших //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/0bb/79b/5c80bb79bea47.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/0bb/79b/5c80bb79bea47.jpg Евросоюз Еще более 20 доставлены в больницу

Во Франции в одном из домов престарелых погибли четверо людей, еще более 20 доставлены в больницу с подозрением на пищевое отравление, сообщает Reuters.

Случай произошел в доме престарелых в городе Лерм. У 22 человек в воскресенье, 31 марта после обеда начали проявляться симптомы отравления. Состояние 15 из 82 жителей оценивается как тяжелое.

В региональном агентстве здравоохранения сообщили, что пищевые продукты были изъяты для анализа.

"Мы подозреваем пищевое отравление, так как эти события произошли после еды", - сказал заместитель прокурора города, добавив, что кухни также проверяются.

Ранее мы писали, что в Запорожье ребенок едва не погиб от папиного лечения. Тот заставил пятилетнюю дочь выпить почти шесть литров воды. Хотел промыть желудок. Ребенок потерял сознание, начались судороги. Скорая привезла девочку в больницу. Ее доставили в реанимацию без сознания. Врачи диагностировали отек мозга.


Напомним, в дагестанском городе Хасавюрт в больнице попали 104 пострадавших в результате массового отравления, среди них – 90 детей.

Также мы писали о том, что делать при пищевом отравлении.

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Тег Франция, отравление, пенсионеры, погибли, симптомы, пищевое отравление

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