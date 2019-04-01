Во Франции в доме престарелых произошло массовое отравление: четверо погибших
Еще более 20 доставлены в больницу
Во Франции в одном из домов престарелых погибли четверо людей, еще более 20 доставлены в больницу с подозрением на пищевое отравление, сообщает Reuters.
Случай произошел в доме престарелых в городе Лерм. У 22 человек в воскресенье, 31 марта после обеда начали проявляться симптомы отравления. Состояние 15 из 82 жителей оценивается как тяжелое.
В региональном агентстве здравоохранения сообщили, что пищевые продукты были изъяты для анализа.
"Мы подозреваем пищевое отравление, так как эти события произошли после еды", - сказал заместитель прокурора города, добавив, что кухни также проверяются.
Ранее мы писали, что в Запорожье ребенок едва не погиб от папиного лечения. Тот заставил пятилетнюю дочь выпить почти шесть литров воды. Хотел промыть желудок. Ребенок потерял сознание, начались судороги. Скорая привезла девочку в больницу. Ее доставили в реанимацию без сознания. Врачи диагностировали отек мозга.
Напомним, в дагестанском городе Хасавюрт в больнице попали 104 пострадавших в результате массового отравления, среди них – 90 детей.
Также мы писали о том, что делать при пищевом отравлении.
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