Во Франции во время сплава по реке пропали 18 туристов

Сегодня, 18:20

В поисковой операции участвуют порядка 100 жандармов и три вертолета

Фото: AFP
Фото: AFP

Во Франции, во время сплава на каноэ по реке Ардеш на юго-востоке страны, проаала группа из 18 человек. Об этом сообщает BFM.

В поисковой операции участвуют порядка 100 жандармов и три вертолета. Ситуация осложняется притоком воды из-за прошедших накануне ночью сильных дождей.

Из-за гроз и града был объявлен оранжевый (предпоследний) уровень метеотревоги. Речь, в частности, идет о Приморских Альпах, Дроме, Соне и Луаре, Варе, Воклюзе и других департаментах. Грозы и ливни последовали во Франции за аномальной жарой, которая наблюдалась в стране последние несколько недель. В некоторых регионах температура достигала 40 градусов Цельсия.

Напомним, в Японии зафиксировали рекордную жару – столбики термометров показали 42 градуса по Цельсию. Это - самая высокая отметка за всю историю наблюдений в стране. На тот момент из-за аномальной температуры уже погибли 30 человек. 

Ранее мы писали, что в Японии как минимум 12 человек погибли, а еще 9,9 тысяч были госпитализированы с тепловыми ударами из-за сильной жары. Хуже всего ситуация в в центральных и западных районах Японии. В Токио даже в утренние часы температура держится на уровне 33-34 градусов
Франция, река, туристы, пропали, грозы

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