Во Франции вооруженная женщина ворвалась в больницу

Пациентка с огнестрельным оружием пришла в клинику и пригрозила покончить с собой

Фото: REUTERS/Regis Duvignau.

Не прошло и месяца после захвата заложников под Тулузой, как правоохранительные органы Франции приступили к операции по захвату вооруженной женщины, которая угрожает покончить с собой.

Инцидент произошел в медучреждении "Авицена", где она проходила лечение. Причем с собой у нарушительницы имеется огнестрельное оружие.

Лечебница находится в расположенном к северо-востоку от Парижа городе Бобиньи в департаменте Сена-Сен-Дени.

Согласно первым данным, женщина никого в заложники не брала.

Напомним, ранее в Париже задержали женщину, подозреваемую в поджоге жилого дома на западе города, в результате чего погибли восемь человек. Подозреваемая неоднократно ложилась на лечение психбольницу и была арестована после попытки поджечь автомашину и помойные баки.

Мы также писали о мужчине, который без какой-либо экипировки взобрался на один из пролетов главного символа Парижа – Эйфелевой башни – и, оказавшись на высоте в 300 метров, отказался слазить и пригрозил спасателям совершить самоубийство. В итоге он все же был задержан и направлен на обследование в психиатрическую больницу.

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