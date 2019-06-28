Во Франции впервые за историю наблюдений температура перевалила за 45 градусов

Жаркая погода установилась с начала недели в центральной Франции, а затем и на всей территории страны

Фото: AFP

Самая высокая температура, когда-либо отмечавшаяся на территории Франции, была зафиксирована в пятницу в южном городе Галларг-ле-Монтюё, где в 16:21 термометры показали 45,9 градусов. Об этом сообщила в пятницу метеорологическая служба Meteo France.

Это уже третье сообщение об историческом максимуме за сутки. Ранее сообщалось , что рекордная температура 45,1 градуса была в городе Вильвьей. До этого метеорологи сообщали о температурном рекорде в 44,3 градуса в городе Карпантра. Последний раз подобная жара была зафиксирована 12 августа 2003 года также на юге Франции.

Жаркая погода установилась с начала недели в центральной Франции, а затем и на всей территории страны. В четверг государственная метеослужба Meteo Franc ввела высший красный уровень тревоги в связи с жарой в четырех департаментах на юге страны. Речь идет о Эро, Воклюзе, Буш-дю-Рон и Гаре. Еще в 75 департаментах из 94 сохраняется повышенный уровень опасности — оранжевый. В связи с аномальной жарой закрыты более 200 школ, а экзамены перенесены на начало июля.

























Напомним, новости "Сегодня" сообщали, что пятничная жара может убить тысячи людей в Европе. Температура в Западной Европе поднимется до +45 градусов по Цельсию.

По данным метеорологов, это выше нормы на 11-17 градусов. Во Франции из-жары уже ввели оранжевый, наивысший уровень угрозы, там закрыли школы и детские сады. Сложнее всего пережить духоту будет пожилым людям и бездомным.

"Сегодня" уже сообщали, что этим летом жара в Европе бьет температурные рекорды. Германия, Польша и Чехия зафиксировали самые высокие июньские температуры за всю историю наблюдений. Метеорологи утверждают, что жара на континенте вызвана волной пустынного жаркого воздуха из северной Африки.

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