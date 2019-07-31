Во Франции вспыхнул лесной пожар: более 170 человек эвакуировали

Большой лесной пожар угрожает городу Женерак в департаменте Гар на юге Франции. Власти эвакуировали уже более 170 человек из ближайших к горящему лесу домов.
Пока информации о пострадавших нет. Экстренные службы до сих пор продолжают борьбу со стихией.
От огня пострадало уже около 250 гектаров леса и полей, однако пока пожарным удается сдерживать пожар на границе города. В общей сложности в тушении задействованы около 300 сотрудников пожарно-спасательной службы, им оказывают поддержку с воздуха семь пожарных самолетов. За несколько часов они произвели 157 сбросов воды.
Из-за плотного дыма и близости горящей растительности был закрыт участок трассы D14, проходящей через город. Кроме того, жителей соседней коммуны Сен-Жиль призвали не открывать окна домов.
Напомним, ранее в этом году лесные пожары охватили Дальний Восток России. В огне оказались почти 10 тыс. гектаров земли в Хабаровском крае.
Кроме того, сообщалось о пожаре, который случился на одной из московских ТЭЦ ранее в этом месяце.
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