От огня пострадало уже около 250 гектаров леса и полей

/ Фото: Pixabay

Во Франции вспыхнул лесной пожар: более 170 человек эвакуировали https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%20%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%8C%20%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%20%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%8C%20%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80 2019-07-31T00:40:36+03:00 Евросоюз От огня пострадало уже около 250 гектаров леса и полей

Большой лесной пожар угрожает городу Женерак в департаменте Гар на юге Франции. Власти эвакуировали уже более 170 человек из ближайших к горящему лесу домов.

Пока информации о пострадавших нет. Экстренные службы до сих пор продолжают борьбу со стихией.

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От огня пострадало уже около 250 гектаров леса и полей, однако пока пожарным удается сдерживать пожар на границе города. В общей сложности в тушении задействованы около 300 сотрудников пожарно-спасательной службы, им оказывают поддержку с воздуха семь пожарных самолетов. За несколько часов они произвели 157 сбросов воды.

Из-за плотного дыма и близости горящей растительности был закрыт участок трассы D14, проходящей через город. Кроме того, жителей соседней коммуны Сен-Жиль призвали не открывать окна домов.

Напомним, ранее в этом году лесные пожары охватили Дальний Восток России. В огне оказались почти 10 тыс. гектаров земли в Хабаровском крае.

Кроме того, сообщалось о пожаре, который случился на одной из московских ТЭЦ ранее в этом месяце.

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