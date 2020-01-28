Китайский турист был госпитализирован в одну из больниц Парижа

Фото: David Stobbe/VIDO-InterVac/University of Saskatchewan/Handout via REUTERS

Во Франции зафиксировали четвертый случай заражения коронавирусом, жертвами которого стали по меньшей мере 106 человек в Китае.

Об этом пишет CNN.

Как заявил директор главного управления здравоохранения Франции Жером Саломон, новый тип коронавируса диагностировали у 80-летнего туриста, приехавшего из китайской провинции Хубэй.

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По оценкам медиков, его состояние очень серьезное. Китайский турист был госпитализирован в одну из больниц Парижа.

31 декабря 2019 года Китай уведомил ВОЗ о пневмонии неизвестного типа в Ухане – крупном торгово-промышленном центре с населением более 11 млн человек.

7 января удалось выявить возбудитель болезни – коронавирус 2019-nCoV, который также выявлен в Австралии, Вьетнаме, Италии, Камбодже, Малайзии, Непале, Республике Корея, Сингапуре, США, Таиланде, Франции, ФРГ, на Шри-Ланке и в Японии.

ВОЗ признала вспышку в КНР национальной чрезвычайной ситуацией, которую пока не стала объявлять международной.

Тем временем в Украине появятся тест-системы для ускорения диагностики опасного коронавируса.

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