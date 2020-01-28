В Китае число жертв коронавируса стремительно возросло

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В Китае от нового типа пневмонии скончались 106 человек. Об этом сообщили в Госкомздраве КНР. Ранее мы писали о 80 жертвах коронавируса.

Кроме того, возросло число заболевших – опасной болезнью только в Китае уже заразились 4515 человек. Случаи заражения также обнаружили в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.

Ранее мы писали, что в Украине появятся тест-системы для ускорения диагностики опасного коронавируса. Как рассказал заместитель министра здравоохранения Дмитрий Коваль, для установления диагноза заболевания нужно около 5 суток.

По данным китайских врачей, эта болезнь может уже развиваться тогда, когда вирус только попал в организм и нет никаких симптомов. Это значительно осложняет работу медиков. Подробно о методах профилактики рассказали доктор Комаровский, Ульяна Супрун и специалисты Минздрава. О них читайте тут.

Напомним, что с масштабами распространения инфекции по миру, количеством погибших, зараженных и даже тех, кому удалось вылечиться от болезни, вы можете узнать в специальной онлайн-хроникена нашем сайте.

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