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В Украине появятся тест-системы для быстрой проверки на коронавирус

28 января, 03:26

Для установления заболевания коронавирусом нужно около 5 дней

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

В Украине появятся тест-системы для ускорения диагностики опасного коронавируса. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Дмитрий Коваль в эфире одного из украинских телеканалов, передает РБК-Украина.

По его словам, для установления диагноза заболевания китайским коронавирусом нужно около 5 суток.

"Несмотря на то, что геном уже расшифрован, средств специфической диагностики в принципе в мире не существует. Поэтому, соответственно диагностика происходит путем исключения: сначала диагностируется на грипп, если нет подтверждения, диагностируют на коронавирус, который присутствует в Украине", – заявил Коваль.

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С его слов, диагностические системы сейчас есть в каждой области Украины.

"В случае если и эти результаты будут отрицательными, а человек почувствует себя плохо, то образцы будут отправлять в Киев в одну из двух референс лабораторий, которые сертифицированы Всемирной организацией здравоохранения. Если и тут будет отрицательный результат, образец отправляется в Германию. Это может занять до 5-ти дней. Но в конце этой недели – начале следующей недели в Украине будут доступны тест-системы, которые сделают диагностирования менее продолжительным", - добавил он.

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Фото: Yuri DYACHYSHYN / AFP

Напомним, Министерство здравоохранения уточнило информацию о первом случае заболевания коронавирусом в Украине, которая появилась раньше. По состоянию на сегодня нет ни одного подтвержденного случая нового коронавируса 2019-nCoV в Украине.

Ранее сообщалось о госпитализации украинцев с подозрением на смертельную инфекцию.

Напомним, что с масштабами распространения инфекции по миру, количеством погибших, зараженных и даже тех, кому удалось вылечиться от болезни, вы можете узнать в специальной онлайн-хроникена нашем сайте.

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