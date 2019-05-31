Во Франции затонула лодка с туристами

Уже известно о четверых погибших

Во французском регионе Эльзас в реке Рейн затонула лодка, передают "Сегодня".

Как отмечается в сообщении, уже известно о трех погибших пассажирах судна. Также "жертвой воды" стал еще один человек, который кинулся спасать утопающих.

Судьба еще одной пассажирки судна – неизвестна. Ее ищет береговая охрана.

Все жертвы – туристы из Германии, приехавшие во Францию ​​на отдых.

Спасатели говорят, катастрофа произошла из-за халатности на воде. На лодке не было спасательных жилетов.

Напомним, в Будапеште произошла трагедия – затонул прогулочный катер "Русалка". Судно столкнулось с круизным лайнером. На борту находилась группа туристов из 32 человек и два члена экипажа. Семеро погибли, 21 считаются пропавшими без вести. Тела семи жертв были найдены, два человека были идентифицированы, продолжаются поиски еще 21 пассажира. Семеро человек удалось спасти. Все они являются гражданами Южной Кореи.

Стало известно, что "Русалка" была построена в 1949 году Херсонской судостроительной компанией. В 1992 году судно стало собственностью венгерской компании SZOT Cruises, а в 2003 было передан компании Panorama Deck Kft.

Капитаном круизера Viking Sigyn, врезавшегося в экскурсионный катер, оказался гражданин Украины.

Национальная полиция Венгрии начала уголовное расследование по факту столкновения судов в центре Будапешта на Дунае.

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