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Волн коронавируса будет больше двух: ученые испугали прогнозом

30 апреля, 14:53

Станислав Кожемякин

Глава Института Коха предлагает готовиться к затяжной борьбе с эпидемией

В то время, как ученые грозят миру и Украине в частности второй волной эпидемии коронавируса, в Германии пошли еще дальше и предположили, что всего волн болезни может быть три.

В частности, к такому заключению пришел директор Института Роберта Коха Лотар Вайлер, который возглавляет главную немецкую правительственную исследовательскую организацию, ответственную за контроль и профилактику заболеваний.

"Большинство ученых исходит из того, что будет вторая волна, а может, даже и третья", - заявил Вайлер на брифинге 30 апреля.

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По его словам, многие ученые сходятся на мысли, что вторая волна начнется осенью этого года.

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"Очевидно, что этот вирус будет присутствовать в нашей стране еще месяцы. Мы должны будем месяцы жить в этой "новой нормальности", – добавил немецкий эксперт.

Напомним, что ранее руководитель Института Коха предупредил готовиться к тому, что пандемия коронавируса может продлиться два года, а переболеют COVID-19 до 70% населения планеты.

Недооценивать слова немецкого ученого сложно, ведь именно его институт еще в феврале предсказал, что эпидемия коронавируса перерастет во всемирную пандемию и может особенно сильно затронуть страны со слаборазвитой системой здравоохранения.

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Германия эпидемия коронавирус

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