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Восемь тысяч кустов "травки": во Франции нашли огромную теплицу марихуаны

8 ноября, 01:30

Это самая крупная из тайных плантаций, когда-либо найденных на территории Франции

/ Фото: Pexels

Французская полиция обнаружила в городе Рубе (департамент Нор, северная часть страны) плантацию индийской конопли, в которой насчитывается около 8 тыс. кустов. Об этом сообщило агентство L'Agence France-Presse по сведениям, полученным из следственных кругов.

Как указал источник, "это самая крупная из тайных плантаций, когда-либо найденных на территории Франции". Растения выращивались внутри здания бывшего склада, переоборудованного в теплицу и распложенного в центральной части города. Здание принадлежало мэрии, но было сдано в аренду. Полицией в рамках этой операции были задержаны и помещены под стражу два человека.

Как подчеркнул источник из следственных кругов, стоимость выращиваемой в помещении этого склада марихуаны могла приносить преступникам "около 5 млн евро в год". Он отметил, что нелегальное выращивание марихуаны в северной зоне Франции "приобрело подлинно индустриальные масштабы". Если в 2016 году в регионе было изъято менее тысячи кустов, то в нынешнем году их уже насчитывается около 15 тыс. В частности, рядом с Рубе в марте были найдены и изъяты более три тыс. запрещенных растений.

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По мнению полиции, этой деятельностью занимаются хорошо организованные преступные сети, на это указывает высокое техническое оснащение тайных теплиц.

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Напомним, в Ивано-Франковской области блокировали деятельность организованной группы, наладившей масштабное выращивание марихуаны и ее химическую обработку.

Ранее в Черновицкой области задержали группу наркопреступников,которые изготавливали и сбывали амфетамин на территории Буковины и в других регионах Украины.

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Франция наркотики марихуана теплица плантация

Источник: ТАСС

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