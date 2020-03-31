ВОЗ заявляет, что Европа приближается к пику пандемии COVID-19

В Италии зафиксировано наименьшее количество случаев заражения за последние две недели

Всемирная организация здравоохранения заявляет о признаках стабилизации вспышки коронавируса COVID-19 в Европе.

Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что в Италии, наиболее инфицированном регионе Европы, зафиксировано наименьшее количество случаев заражения за последние две недели.

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"Италия и Испания – страны, в которых число зараженных коронавирусной инфекцией наибольшее в регионе. Сейчас страны приближаются к пику заболеваемости, который станет следствием инфицирования двухнедельной давности", - говорится в сообщении.

Кроме того, в течение вчерашнего дня количество новых зараженных в Италии уменьшилось почти вдвое.

В стране зафиксировали более 101 тыс. заболевших коронавирусной инфекцией, из которых 11 591 умер.

Несмотря на это, в Италии жители должны соблюдать режим полной изоляции по меньшей мере до 12 апреля. Ранее предполагалось, что Италия, живущая уже три недели в режиме полной изоляции, снимет ограничительные меры.

Амэры в Италии эмоционально обратились к жителям, пригрозив применить силу, если горожане не самоизолируются.

Видео: Reuters

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