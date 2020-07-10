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Время "мягкой силы" закончилось: ЕС меняет подходы к своей внешней политике

10 июля, 04:30

Денис Беспалов Денис Беспалов

Необходимо укреплять военные возможности Евросоюза

Евросоюз (ЕС) в современном мире более не может полагаться только на "мягкую силу" для продвижения своей повестки, а будет укреплять отношения с США и НАТО и собственную оборонную политику. Об этом заявил в четверг верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, выступая на виртуальном форуме по вопросам сотрудничества США и ЕС в сфере обороны, сообщает ТАСС.

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"ЕС сегодня перестал быть наивным. Он более не может полагаться только на мягкую силу, чтобы продвигать свою повестку на мировой арене. Более того, сегодня уже непонятно, где заканчивается мягкая сила и начинается обычная", - сказал Боррель.

В этой связи он высказался за дальнейшее укрепление отношений с США и взаимодополняемость с НАТО, но также отметил необходимость укрепления военных возможностей Евросоюза. Боррель сказал, в частности, что ЕС продолжит развивать собственный фонд обороны, направленный на поддержку развития европейской оборонной промышленности и предоставление ей приоритета в получении заказов европейских государств.

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Ранее сообщалось, чтов Париже создали коалицию европейских вооруженных сил.

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ЕС Европа Жозеп Боррель

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