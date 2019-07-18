Все страны НАТО отреагируют в случае атаки России на члена Альянса – Столтенберг

Принцип „один за всех и все за одного" прописан в договоре, – заявил Столтенберг

Йенс Столтенберг. Фото: AFP

Все без исключения страны — участницы НАТО отреагируют на возможное нападение России на одного отдельно взятого члена альянса. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Его спросили, уверен ли он, что в случае нападения РФ на одну страну НАТО остальные участники альянса без исключения будут соблюдать статью устава о коллективной самообороне. "Да, и этому есть несколько причин", — ответил генсек Североатлантического альянса.

"Принцип „один за всех и все за одного" прописан в договоре. Во-вторых, все они государства-участники заявляют о приверженности этому принципу снова и снова. Войска США дислоцированы на восточном фланге Альянса и впервые в истории — в Норвегии. Имеются также германские, французские войска и войска других стран НАТО, которые дислоцированы и находятся в боеготовности в этой части альянса", — пояснил Столтенберг.

По его мнению, "нет более наглядного способа демонстрации солидарности НАТО, чем размещение войск в наиболее уязвимых частях альянса".

Ранее Йенс Столтенберг заявил, что если Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности не удастся спасти, НАТО даст ответ в форме самозащиты.

Кроме того, и.о. главы Пентагона Марк Эспер рассказал, как США будут защищаться от России после развала ракетного договора. После прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности США будут использовать неядерные ракеты и системы противоракетной обороны для защиты от крылатых ракет РФ.

США вышли из ракетного договора

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