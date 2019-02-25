Всем церквям, мечетям и синагогам предложили молиться за Brexit

Англиканская церковь ведет переговоры с Терезой Мэй и Джереми Корбином об их участии в общественных молитвах

Архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби. Фото: Flickr

Всем церквям, мечетям и синагогам предложили молиться за Brexit //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/29e/a2f/5c729ea2f3859.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/29e/a2f/5c729ea2f3859.jpg 2019-02-25T04:35:00+02:00 Евросоюз Англиканская церковь ведет переговоры с Терезой Мэй и Джереми Корбином об их участии в общественных молитвах

Духовный лидер Англиканской церкви, архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби обратился к прихожанам с необычным предложением: молиться за выход Соединенного Королевства из Евросоюза в течение пяти дней после даты Brexit, то есть 29 марта.

И даже более того, Уэлби хочет, чтобы такие молитвы объединили христиан всех конфессий в Великобритании— католиков, методистов, баптистов и объединенных реформистов, пишет издание Sunday Times.

Архиепископ предлагает открыть двери всех церкви королевства для всех желающих помолиться за будущее государства. Также ведутся переговоры о том, чтобы с той же целью открыть синагоги и мечети.

Также ведутся переговоры об участии в публичных молитвах премьер-министра Терезы Мэй и лидера оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбина.

Стоит отметить, что 23 февраля архиепископ Йоркский Джон Сентами, второй в иерархии архиепископ англиканской церкви Великобритании после Уэлби, зачитал молитву о Brexit на Генеральном синоде Церкви Англии.

Напомним, что в преддверии выхода страны из ЕС жители Великобритании поддались панике и начали запасаться продуктами и медикаментами, буквально сметая с прилавков макароны, соусы и консервы.



Мы также писали, что на следующей неделе Либерал-демократическая партия Великобритании внесет в парламент предложение об организации второго референдума по Brexit.

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