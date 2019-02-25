Всем церквям, мечетям и синагогам предложили молиться за Brexit
Англиканская церковь ведет переговоры с Терезой Мэй и Джереми Корбином об их участии в общественных молитвах
Духовный лидер Англиканской церкви, архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби обратился к прихожанам с необычным предложением: молиться за выход Соединенного Королевства из Евросоюза в течение пяти дней после даты Brexit, то есть 29 марта.
И даже более того, Уэлби хочет, чтобы такие молитвы объединили христиан всех конфессий в Великобритании— католиков, методистов, баптистов и объединенных реформистов, пишет издание Sunday Times.
Архиепископ предлагает открыть двери всех церкви королевства для всех желающих помолиться за будущее государства. Также ведутся переговоры о том, чтобы с той же целью открыть синагоги и мечети.
Также ведутся переговоры об участии в публичных молитвах премьер-министра Терезы Мэй и лидера оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбина.
Стоит отметить, что 23 февраля архиепископ Йоркский Джон Сентами, второй в иерархии архиепископ англиканской церкви Великобритании после Уэлби, зачитал молитву о Brexit на Генеральном синоде Церкви Англии.
Напомним, что в преддверии выхода страны из ЕС жители Великобритании поддались панике и начали запасаться продуктами и медикаментами, буквально сметая с прилавков макароны, соусы и консервы.
Мы также писали, что на следующей неделе Либерал-демократическая партия Великобритании внесет в парламент предложение об организации второго референдума по Brexit.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Всем церквям, мечетям и синагогам предложили молиться за Brexit". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
100 парламентариев-консерваторов собираются заставить Мэй отложить Brexit
Сотня депутатов Палаты общин объединилась в так называемую Brexit Delivery Group
В ЕС обсудили безопасность полетов в случае "жесткого Brexit"
Предложенный текст еще должны согласовать Европейский парламент и Совет ЕС
Британия и ЕС почти договорились о Brexit – дипломаты
Тереза Мэй и Жан-Клод Юнкер обсудили ирландский вопрос
Лондон не успевает подписать соглашения с рядом стран за пределами ЕС до наступления Brexit
Лишь несколько стран заключили соответствующие договоры