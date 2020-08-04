Українська
$ 27,74
32,52
  1. Мировые новости
  2. Евросоюз

Вшестеро больше заболевших: озвучена шокирующая статистика COVID-19 в Италии

4 августа, 16:48

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Каждый четвертый итальянец переболел коронавирусом бессимптомно

В Италии, которая считается одной из самых пострадавших от коронавируса стран мира и где количество погибших от COVID-19 превысило 31 тысячу человек, в действительности заразиться могло значительно больше человек, чем утверждают власти.

Реклама

Об этом сообщает издание la Repubblica, ссылаясь на результаты исследования итальянского института статистики Istat и министерства здравоохранения.

Проанализировав кровь 64 660 жителей Апеннинского полуострова, ученые обнаружили у 2,5% из них антитела к вирусу SARS-CoV-2, который является возбудителем коронавирусного заболевания COVID-19. Таким образом, в масштабах всей страны переболеть могли порядка 1,482 млн итальянцев – это почти вшестеро больше официальной статистики.

Читайте также: Смертность в Европе до и после коронавируса: СМИ показали шокирующую статистику

По словам директора Istat Линды Саббадини, этот показатель отличается в разных регионах, а антирекорд установила Ломбардия, 7,5% населения которой обладает антителами к коронавирусу. В то же время в южных областях этот показатель не превышает 1%.

В тренде
Российский дипломат придумал новую версию, куда летели наемники Вагнера
Реклама

Также отмечается, что у 27,3% участников исследования, у которых обнаружили антитела, болезнь протекала бессимптомно.

Напомним, что из-за коронавируса в Италии планируют легализировать 600 тысяч работников-мигрантов, занятых в сельском хозяйстве, строительстве, а также уходе за больными и людьми пожилого возраста.

Как обстоит ситуация с коронавирусом в других странах мира, смотрите в видеосюжете:

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Италия эпидемия коронавирус COVID-19
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

24-летний мужчина
24-летний мужчина "увидел себя" на снимке столетней давностиFun
"Для нас роль России понятна": в ЕС ответили на циничное заявление Кремля по ДонбассуПолитика
Швед нашел на дне моря старый фотоаппарат: снимки на карте памяти чудом сохранились
Швед нашел на дне моря старый фотоаппарат: снимки на карте памяти чудом сохранилисьFun
Венгрия сохранит вето на вступление Украины в НАТО: появилась реакция Киева
Венгрия сохранит вето на вступление Украины в НАТО: появилась реакция КиеваПолитика
Бабуины с ножами и пилами окружили посетителей парка: невероятные фото
Бабуины с ножами и пилами окружили посетителей парка: невероятные фотоFun
Лоукостер Wizz Air снова сократил количество рейсов в Украину: названа причина
Лоукостер Wizz Air снова сократил количество рейсов в Украину: названа причинаЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять