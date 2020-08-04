Вшестеро больше заболевших: озвучена шокирующая статистика COVID-19 в Италии

В Италии, которая считается одной из самых пострадавших от коронавируса стран мира и где количество погибших от COVID-19 превысило 31 тысячу человек, в действительности заразиться могло значительно больше человек, чем утверждают власти.

Реклама

Об этом сообщает издание la Repubblica, ссылаясь на результаты исследования итальянского института статистики Istat и министерства здравоохранения.

Проанализировав кровь 64 660 жителей Апеннинского полуострова, ученые обнаружили у 2,5% из них антитела к вирусу SARS-CoV-2, который является возбудителем коронавирусного заболевания COVID-19. Таким образом, в масштабах всей страны переболеть могли порядка 1,482 млн итальянцев – это почти вшестеро больше официальной статистики.

Читайте также: Смертность в Европе до и после коронавируса: СМИ показали шокирующую статистику

По словам директора Istat Линды Саббадини, этот показатель отличается в разных регионах, а антирекорд установила Ломбардия, 7,5% населения которой обладает антителами к коронавирусу. В то же время в южных областях этот показатель не превышает 1%.

В тренде Российский дипломат придумал новую версию, куда летели наемники Вагнера

Реклама

Также отмечается, что у 27,3% участников исследования, у которых обнаружили антитела, болезнь протекала бессимптомно.

Напомним, что из-за коронавируса в Италии планируют легализировать 600 тысяч работников-мигрантов, занятых в сельском хозяйстве, строительстве, а также уходе за больными и людьми пожилого возраста.

Как обстоит ситуация с коронавирусом в других странах мира, смотрите в видеосюжете:

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама