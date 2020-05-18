В Италии умерших от COVID-19 становится все меньше

В Италии продолжают снижаться суточные показатели смертности от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью COVID-19.

По данным Департамент гражданской защиты Италии, за последние сутки умерли 145 человек. 16 мая сообщалось о смерти 153, 15 мая – 242 человек, 14 мая – 262.

Всего в Италии с момента вспышки пандемии зафиксировано 31 тысяча 908 летальных случаев от COVID-19.

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Кроме того, по данным на 17 мая, число инфицированных коронавирусом составляет 68 тысяч 351, что на 1 тысячу 836 меньше, чем за предыдущие сутки.

В стране госпитализированы 10 тысяч 311 человек, что на 89 меньше, чем день тому назад.

Отмечается, что в отделениях интенсивной терапии в настоящее время находятся 762 пациента, что на 13 меньше, чем вчера.

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Выздоровели и были выписаны из больницы 125 тысяч 176 человек, что на 2 тысячи 366 больше, чем за предыдущие сутки.

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Кроме того, 57 тысяч 278 человека находятся в изоляции с симптомами COVID-19. Всего в этой стране количество инфицированных, умерших и выздоровевших составляет 225 тысяч 435 человек, за последние сутки это число увеличилось на 675.

Напомним, с 18 мая в Италии вступает в силу второй этап ослабления мер карантина.

Ас 3 июня Италия готовится открывать границы. Будут сняты все ограничения на въезд и выезд из страны. Кроме того, с 3 июня будет разрешено свободное перемещение внутри страны. Ранее регионы Италии выступали за скорейшее снятие ограничений, однако премьер-министр Джузеппе Конте настаивал на постепенном возвращении к нормальной жизни, чтобы предотвратить вторую волну инфекций.

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