Вспышку коронавируса зафиксировали на норвежском круизном лайнере: что известно

Экипаж и пассажиров судна отправили на карантин

На норвежском круизном судне Roald Amundsen компании-оператора Hurtigruten около 36 человек заболели коронавирусом.

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Как сообщает Euronews, 31 июля лайнер прибыл в порт Тромсё после семичасового плавания к архипелагу Шпицберген. COVID-19 сначала подтвердили у четырех членов команды, после чего коронавирус диагностировали у всего экипажа.

Пассажирам, которые уже покинули судно по прибытии, сообщили о вспышке заболевания.

"Мы связались с компанией Hurtigruten уже в среду, и мы сказали, чтобы они предупредили всех пассажиров о возможной инфекции на борту этого рейса, и объяснили, что они должны пройти карантин. Конечно, хорошо бы было уведомить пассажиров еще ранее", - сказал директор департамента в Национальном институте общественного здравоохранения Норвегии Лин Вольд.

На данный момент на карантине находятся 400 пассажиров и членов экипажа Roald Amundsen.

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Ранее мы сообщали, что коронавирусная инфекция продолжает шествие по планете – количество инфицированных превысило отметку в 18 миллионов человек.

Также напомним, ВОЗ продлила режим ЧС в связи с коронавирусом.

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