Українська
$ 27,69
32,55
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

COVID-19 заболели больше 18 млн человек в мире: статистика

2 августа, 07:27

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Лидерами антирейтинга являются США, Бразилия, Индия и Россия

Коронавирусная инфекция, из-за которой действует режим международной чрезвычайной ситуации, продолжает шествие по планете – количество инфицированных превысило отметку в 18 миллионов человек.

Реклама

Согласно данным онлайн-трекера Worldometer, на данный момент число зарегистрированных случаев COVID-19 в мире составляет 18 013 236. При этом более 11,3 млн заболевших уже излечились, а 688 722 стали жертвами пандемии.

Первое место по количеству инфицированных и летальных исходов сохраняют США – с начала пандемии здесь зафиксировали 4 764 318 случаев заболевания, а 157 898 человек скончались.

Второе место – за Бразилией с 2 708 876 заболевшими и 93 616 погибшими.

Замыкает тройку лидеров антирейтинга Индия, где зарегистрировали 1 751 919 больных и 37 403 скончавшихся.

В тренде
Crew Dragon c астронавтами возвращается на Землю (онлайн-трансляция)
Реклама

Россия находится на четвертом месте. По данным российских властей, которые, как утверждают журналисты, приуменьшают настоящие показатели, заболели 845 443 человек, а 14 058 из них умерли от связанных с коронавирусом заболеваний.

Напомним, что по состоянию на 1 августа в Украине было подтверждено 71 056 случаев заражения, в том числе и 1709 смертельных.

Как уже заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреисус, последствия пандемии коронавируса будут ощущаться на протяжении десятилетий.

Больше о том, как борются с эпидемией COVID-19 в разных странах мира, смотрите в видеосюжете:

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Россия Бразилия Индия США коронавирус COVID-19
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Жемчужина Египта: что предлагают украинцам лучшие отели Шарм-эль-Шейха
Жемчужина Египта: что предлагают украинцам лучшие отели Шарм-эль-ШейхаДругие страны
Впервые в истории Мекка опустела в хадж: фото с разницей в год
Впервые в истории Мекка опустела в хадж: фото с разницей в годДругие страны
В Австралии на берег вынесло труп гигантского существа: фото
В Австралии на берег вынесло труп гигантского существа: фотоДругие страны
Россия отреагировала на задержание боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси
Россия отреагировала на задержание боевиков ЧВК Вагнера в БеларусиРоссия
Следком Беларуси поймал Кремль на лжи о наемниках ЧВК Вагнера
Следком Беларуси поймал Кремль на лжи о наемниках ЧВК ВагнераДругие страны
Эксперт о ситуации в Беларуси: России выгоден силовой вариант и желательно с кровью
Эксперт о ситуации в Беларуси: России выгоден силовой вариант и желательно с кровьюПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять