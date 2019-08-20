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Встреча лидеров G7 впервые может завершиться без подписания совместного заявления

20 августа, 04:43

Это станет первым подобным случаем с момента основания формата в 1975 году

Фото: REUTERS/Pascal Rossignol

Фото: REUTERS/Pascal Rossignol

Встреча лидеров стран G7, которая пройдет 24–26 августа во французском Биаррице, может завершиться без подписания совместного заявления. Об этом сообщило японское общественное телевидение.

Из-за наличия разногласий по вопросам торговли и борьбы с глобальным потеплением в этом году страны G7 могут отказаться от подписания совместного заявления. Это станет первым подобным случаем с момента основания этого формата в 1975 году.

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Саммит Группы семи пройдет в городе Биарриц на юго-западе Франции с 24 по 26 августа. Главной его темой станет борьба против неравенства.

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Добавим, что Владимира Путина на саммите Большой семерки не будет — президента России не позвали на G7. 

Напомним, ранее в этом году стало известно, что канцелярия президента Польши не пригласила Путина на торжественные мероприятия к 80-летию начала Второй мировой войны, которые пройдут 1 сентября в Варшаве. В Министерстве иностранных дел России выразили недоумение по этому поводу, но отметили, что это "останется на совести нынешних польских властей".

Помимо того, несколько лет назад Россию не позвали участвовать Парламентской ассамблее Черноморского экономического сотрудничества. Такое решение было принято Украиной на правах страны-хозяйки встречи. Таким образом, впервые за 25 лет РФ не принимала участие в заседании Генассамблеи ПАЧЭС.

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G7

Источник: ТАСС

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